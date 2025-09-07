Ричмонд
Lusa: крушение фуникулёра в Лиссабоне могло произойти из-за обрыва троса

Погибли 17 человек, ещё свыше 20 человек получили травмы.

Источник: Аргументы и факты

Фуникулёр мог сойти с рельсов из-за обрыва троса между кабинами, информирует агентство Lusa.

Журналисты ссылаются на отчёт Управления по предотвращению и расследованию авиационных и железнодорожных происшествий.

«В ходе исследования обломков на месте крушения было сразу обнаружено, что трос, соединяющий две кабины, оборвался в точке крепления внутри верхней части кабины № 1, которая начала свой путь на вершине Кальсада-да-Глория», — говорится в сообщении.

Кроме того, в материале сказано, что другие части системы были смазаны и не были повреждены.

Напомним, в Лиссабоне сошёл с рельсов фуникулёр Elevador da Glória, соединяющий площадь Рештаурадориш с парком Жардим де Сан-Педро де Алькантара.

Ранее сообщалось, что погибли 17 человек, ещё свыше 20 человек получили травмы.