Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске опровергли слухи о подростке в яме на Мясниковой

Сейчас провал огорожен сигнальной лентой и временно закрыт.

Сейчас провал огорожен сигнальной лентой и временно закрыт.

Внимание жителей Новосибирска привлек провал грунта на улице Мясниковой, вокруг которого распространились слухи: якобы в яме застрял подросток.

Экипаж спасателей «Вега-1» выехал на место по сигналу очевидцев, сообщивших, что из отверстия торчат ноги. После осмотра спасатели не обнаружили признаков присутствия человека. Никаких следов падения или чьего-либо присутствия в яме найдено не было.

Сейчас провал огорожен сигнальной лентой и временно закрыт. Информация передана в Единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирска для передачи профильным службам.