В Новосибирске опровергли слухи о подростке в яме на Мясниковой

Внимание жителей Новосибирска привлек провал грунта на улице Мясниковой, вокруг которого распространились слухи: якобы в яме застрял подросток.
Экипаж спасателей «Вега-1» выехал на место по сигналу очевидцев, сообщивших, что из отверстия торчат ноги. После осмотра спасатели не обнаружили признаков присутствия человека. Никаких следов падения или чьего-либо присутствия в яме найдено не было.
Сейчас провал огорожен сигнальной лентой и временно закрыт. Информация передана в Единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирска для передачи профильным службам.