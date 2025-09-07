В Новосибирске опровергли слухи о подростке в яме на Мясниковой

Экипаж спасателей «Вега-1» выехал на место по сигналу очевидцев, сообщивших, что из отверстия торчат ноги. После осмотра спасатели не обнаружили признаков присутствия человека. Никаких следов падения или чьего-либо присутствия в яме найдено не было.