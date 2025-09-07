На кубанском НПЗ после падения обломков беспилотника ВСУ начался пожар

Обломки украинского беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, начался пожар. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщил оперативный штаб региона.
— В Северском районе обломки дрона упали на территории Ильского НПЗ. В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Никто не пострадал, — сказано в Telegram-канале оперштаба.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы, персонал нефтеперерабатывающего завода эвакуировали.
Ранее взрывы прозвучали в Краснодарском крае: громкие звуки слышны в пригороде Краснодара, в районе Анапы и Северском районе. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники, сообщил Telegram-канал Shot.
Несколько взрывов ранее прозвучали над Таганрогом Ростовской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают беспилотники ВСУ на подлете к городу, написал Telegram-канал Shot. Также очевидцы рассказали о взрывах в районе Ейска Краснодарского края.