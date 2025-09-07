Ричмонд
На кубанском НПЗ после падения обломков БПЛА начался пожар

Обломки украинского беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, вызвав небольшой пожар, который оперативно был потушен. Пострадавших нет, сообщили в региональном оперативном штабе в Telegram.

Источник: Аргументы и факты

По данным штаба, в Северском районе на нефтеперерабатывающем заводе загорелась одна из технологических установок, площадь возгорания составила всего несколько квадратных метров. Пожар ликвидировали быстро, без пострадавших.

На месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы, а персонал завода был эвакуирован в безопасные укрытия.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на служебный автобус один человек погиб, еще один получил ранения.

