На кубанском НПЗ после падения обломков БПЛА начался пожар

По данным штаба, в Северском районе на нефтеперерабатывающем заводе загорелась одна из технологических установок, площадь возгорания составила всего несколько квадратных метров. Пожар ликвидировали быстро, без пострадавших.
На месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы, а персонал завода был эвакуирован в безопасные укрытия.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на служебный автобус один человек погиб, еще один получил ранения.
