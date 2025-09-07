Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На горнодобывающем предприятии в Хабаровском крае погибли три работника

ХАБАРОВСК, 7 сен — РИА Новости. Три работника на горнодобывающем предприятии АО «Многовершинное» в Хабаровском крае погибли после детонации взрывчатых веществ в штольне, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло в субботу.

«При проведении производственных работ в штольне АО “Многовершинное” в Николаевском районе произошла детонация взрывчатых веществ. Три человека погибли», — рассказала собеседница агентства.

Как уточняет СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, детонация произошла в ходе перевозки взрывчатого вещества.

Николаевская-на-Амуре городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), поставлены на контроль надзорного ведомства.