На горнодобывающем предприятии в Хабаровском крае погибли три работника

Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло в субботу.
«При проведении производственных работ в штольне АО “Многовершинное” в Николаевском районе произошла детонация взрывчатых веществ. Три человека погибли», — рассказала собеседница агентства.
Как уточняет СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, детонация произошла в ходе перевозки взрывчатого вещества.
Николаевская-на-Амуре городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), поставлены на контроль надзорного ведомства.