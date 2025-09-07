СК: Трое рабочих погибли при взрыве в шахте в Хабаровском крае

Три работника шахты в поселке Многовершинный Хабаровского края погибли в результате детонации взрывчатого вещества, которое они перевозили на предприятии. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщили в СУ СК по региону.
По факту гибели рабочих возбудили уголовное дело по части 3 статьи 217 УК России «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц».
— В настоящее время осуществляется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Обрушение горной породы произошло на руднике в Оймяконском районе Якутии, сообщили 4 сентября в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На момент инцидента под землей находились 55 человек. В результате происшествия пострадал один человек.
Другой случай произошел 18 июня, когда два горняка оказались под завалами после обрушения стен из-за горного удара в шахте «Черемуховская глубокая» в Свердловской области.