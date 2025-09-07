Названы причины появления зловонного запаха в Петербурге

Как ранее сообщали нижегородцы, жалобы на запах канализации в разных частях города поступали еще в марте. Тогда водоканал начал проверки, но не нашел нарушений в работе станции аэрации, а осмотр канализационных сетей не помог найти причину запаха. Однако в июне проблема возникла снова: жители шести районов — Советского, Ленинского, Нижегородского, Приокского, Канавинского и Сормовского — пожаловались на смрад и «вонючий туман». По мнению жителей Нижнего Новгорода, распространение неприятного запаха может быть обусловлено деятельностью нелегальных ассенизаторских служб, осуществляющих сброс отходов в канализационные коллекторы вблизи жилых зданий.