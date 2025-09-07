Названы причины появления зловонного запаха в Петербурге

Согласно информации, предоставленной Диспетчерской мобильной экологической службой «КП-Петербург», распространение резкого запаха в Санкт-Петербурге вызвано неблагоприятными метеорологическими условиями.
«Запах связан с неблагоприятными погодными условиями. В городе практически нет ветра. Объявили, что такая ситуация может сохраняться до двух дней», — пояснили эксперты.
По предварительным данным, подобные условия сохранятся до 8 сентября. При этом, как подчеркивают эксперты, текущие показатели качества воздуха остаются в пределах нормы — концентрация вредных веществ не превышает установленных санитарных стандартов.
Напомним, что ранее пользователи соцсетей стали сообщать, что в нескольких районах Петербурга ощущается едкий запах, напоминающий жженую проводку и химикаты. По их словам, особенно сильно запах чувствуется в Центральном, Приморском, Петроградском, Фрунзенском и Колпинском районах.
Сами сообщения о зловонном аромате появились около 21:00 по мск 6 сентября.
Кроме этого, по словам горожан, запах похож на паленую проводку, йод или хлорку. Некоторые из жителей также отмечают перцовый привкус во рту, слезоточивость и боль в глазах.
Как ранее сообщали нижегородцы, жалобы на запах канализации в разных частях города поступали еще в марте. Тогда водоканал начал проверки, но не нашел нарушений в работе станции аэрации, а осмотр канализационных сетей не помог найти причину запаха. Однако в июне проблема возникла снова: жители шести районов — Советского, Ленинского, Нижегородского, Приокского, Канавинского и Сормовского — пожаловались на смрад и «вонючий туман». По мнению жителей Нижнего Новгорода, распространение неприятного запаха может быть обусловлено деятельностью нелегальных ассенизаторских служб, осуществляющих сброс отходов в канализационные коллекторы вблизи жилых зданий.
До этого, в феврале, в Орске возник плотный туман, после чего жители начали жаловаться на странный запах. Тогда одни из них сравнивнили его с химикатами, другие — с газом. На экологической карте города отмечено небольшое превышение норм загрязнения воздуха на улице Школьной.