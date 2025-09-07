В Хабаровском крае при детонации взрывчатых веществ погибли три человека

6 сентября в штольне золотодобывающего предприятия в Николаевском районе Хабаровского края произошла детонация взрывчатых веществ. В результате инцидента погибли три человека, сообщили в региональной прокуратуре.
По предварительным данным, взрыв произошел около 20:00 по местному времени (13:00 мск) в шахте компании «Многовершинное» при перевозке взрывчатых материалов. На месте ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.
Николаевская-на-Амуре городская прокуратура организовала проверку, чтобы оценить соблюдение норм охраны труда и промышленной безопасности. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах.
