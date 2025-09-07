Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае при детонации взрывчатых веществ погибли три человека

На месте ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Источник: Аргументы и факты

6 сентября в штольне золотодобывающего предприятия в Николаевском районе Хабаровского края произошла детонация взрывчатых веществ. В результате инцидента погибли три человека, сообщили в региональной прокуратуре.

По предварительным данным, взрыв произошел около 20:00 по местному времени (13:00 мск) в шахте компании «Многовершинное» при перевозке взрывчатых материалов. На месте ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Николаевская-на-Амуре городская прокуратура организовала проверку, чтобы оценить соблюдение норм охраны труда и промышленной безопасности. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах.

Ранее на металлургическом заводе Clairton Coke Works в городе Клертон, штат Пенсильвания, произошёл мощный взрыв, пострадали несколько человек.