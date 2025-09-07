Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следствие по делу о незаконном выводе 250 миллионов блогером Лерчек завершилось

Следствие по уголовному делу о незаконном выводе из РФ 250 миллионов рублей блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-мужа Артема завершено. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на документы суда.

Следствие по уголовному делу о незаконном выводе из РФ 250 миллионов рублей блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-мужа Артема завершено. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на документы суда.

Уточняется, что следственные действия закончились 29 августа. Чекалины приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

По данным агентства, они изучили 40 листов из 15 томов. Оба сейчас находятся под домашним арестом.

По версии следствия, Чекалины с помощью подложных документов вывели из страны свыше 250 миллионов рублей, им предъявили обвинение по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Что грозит бывшему мужу блогера и чем «прославились» Чекалины — в материале «Вечерней Москвы».