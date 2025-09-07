Следствие по делу о незаконном выводе 250 миллионов блогером Лерчек завершилось

По версии следствия, Чекалины с помощью подложных документов вывели из страны свыше 250 миллионов рублей, им предъявили обвинение по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».