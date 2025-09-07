Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На новосибирской трассе спасатели вытащили водителя из разбитого грузовика

Спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда и пожарные СПЧ-51 прибыли на место и с помощью гидравлического оборудования провели деблокировку.

Спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда и пожарные СПЧ-51 прибыли на место и с помощью гидравлического оборудования провели деблокировку.

На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» у села Устьянцево произошло столкновение трёх грузовиков. Из-за сильного удара кабина одного из автомобилей деформировалась, и водитель оказался зажат. Об этом сообщили в АСТ54-Black.

Спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда и пожарные СПЧ-51 прибыли на место и с помощью гидравлического оборудования провели деблокировку. Работа была сложной — мешали стеснённые условия и искривлённый металл.

Пострадавшего извлекли и передали медикам для госпитализации. Для безопасности операции спасатели стабилизировали авто и использовали инструменты для резки металла.

Движение на участке временно регулировалось. Причины аварии устанавливаются.