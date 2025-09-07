На новосибирской трассе спасатели вытащили водителя из разбитого грузовика

Спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда и пожарные СПЧ-51 прибыли на место и с помощью гидравлического оборудования провели деблокировку.
На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» у села Устьянцево произошло столкновение трёх грузовиков. Из-за сильного удара кабина одного из автомобилей деформировалась, и водитель оказался зажат. Об этом сообщили в АСТ54-Black.
Спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда и пожарные СПЧ-51 прибыли на место и с помощью гидравлического оборудования провели деблокировку. Работа была сложной — мешали стеснённые условия и искривлённый металл.
Пострадавшего извлекли и передали медикам для госпитализации. Для безопасности операции спасатели стабилизировали авто и использовали инструменты для резки металла.
Движение на участке временно регулировалось. Причины аварии устанавливаются.