Возлюбленный Аглаи Тарасовой Филиппенко прокомментировал ее задержание

Возлюбленный и коллега актрисы Аглаи Тарасовой Антон Филиппенко 5 сентября рассказал журналистам, что не знает обстоятельств задержания артистки.
— Я только сейчас прочитал про ее задержание, извините. Я не знаю, где она путешествовала. Она все время где-то путешествует, — цитирует его Telegram-канал Super.
Аглая Тарасова попала под пристальное внимание правоохранительных органов из-за подозрений в контрабанде электронного устройства для курения, содержащего гашишное масло. Адвокат Александр Бойков сообщил, что наказание в таких случаях может варьироваться от условного срока до реального лишения свободы.
Он воздержался от подробных комментариев по конкретному делу актрисы, потому что не представляет ее интересы. Тем не менее юрист указал на разнообразие судебных решений, принимаемых по аналогичным обвинениям.
5 сентября в СМИ появились сведения о том, что после прилета Аглаи Тарасовой в аэропорт Домодедово из израильского Тель-Авива в ее багаже обнаружили вейп с гашишным маслом. По данным МВД, в устройстве для курения нашли масло каннабиса массой 0,38 грамма.
Во время судебного заседания артистка сказала, что раскаивается в своем поступке и что она совершила большую ошибку. Тарасова заявила, что не уедет из страны, так как у нее есть ипотека и запланированные съемки в трех лентах, а ее пожилые бабушка и дедушка находятся на иждивении.
Домодедовский суд избрал для нее меру в виде запрета определенных действий и освободил из-под стражи. Теперь артистка не может покидать свой дом с полуночи до 6:00 и пользоваться средствами связи.