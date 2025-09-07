Возлюбленный Аглаи Тарасовой Филиппенко прокомментировал ее задержание

Во время судебного заседания артистка сказала, что раскаивается в своем поступке и что она совершила большую ошибку. Тарасова заявила, что не уедет из страны, так как у нее есть ипотека и запланированные съемки в трех лентах, а ее пожилые бабушка и дедушка находятся на иждивении.