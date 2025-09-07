Обломки украинского беспилотника упали на территории Ильского НПЗ на Кубани

На территорию Ильского НПЗ в Краснодарском крае упали обломки украинского БПЛА. В результате одна технологическая установка завода загорелась на площади в несколько квадратных метров, но пожар быстро потушили, пострадавших нет. Такую информацию оперштаб региона опубликовал в своём Telegram-канале.
Уточняют, что фрагменты беспилотника упали в Северском районе на площадке завода. На месте продолжают работать пожарные и экстренные службы. Персонал НПЗ вывели в укрытия до завершения проверок и ликвидации последствий.
Ранее в ночь с 2 на 3 сентября в аэропорту Геленджика действовали временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов, а в Новороссийске действовал режим ракетной опасности. К утру, 3 сентября, все ограничения были сняты.
