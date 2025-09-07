СК России сообщил о трёх погибших в штольне Хабаровского края

Три сотрудника горнодобывающего предприятия АО «Многовершинное» в Хабаровском крае погибли из-за детонации взрывчатки в штольне, сообщили в СК региона.
По информации ведомства, ЧП случилось в субботу. Представитель прокуратуры рассказала РИА Новости, что при проведении работ в штольне Николаевского района произошла детонация, в результате которой погибли три человека.
Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской АО уточнил, что взрыв случился во время перевозки взрывчатого вещества.
Городская прокуратура Николаевска-на Амуре начала проверку на предмет соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), находятся под контролем надзорного органа.
Ранее в Испании произошло ЧП на угольной шахте, расположенной в княжестве Астурия. Там прогремел мощный взрыв, в результате которого обрушились тоннели шахты. Как сообщает газета El Pais, погибли минимум четыре человека, однако жертв может быть и больше. При этом двое не пострадали, и двое других числятся пропавшими без вести.
До этого в калийной шахте «Уралкалия» в Березниках погибли двое рабочих. Работники получили смертельные травмы во время проведения ремонтных работ на руднике БКПРУ-4. Сейчас создана комиссия для расследования причин смертельного несчастного случая. Производственные объекты компании работают в обычном режиме.