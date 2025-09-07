СК России сообщил о трёх погибших в штольне Хабаровского края

Ранее в Испании произошло ЧП на угольной шахте, расположенной в княжестве Астурия. Там прогремел мощный взрыв, в результате которого обрушились тоннели шахты. Как сообщает газета El Pais, погибли минимум четыре человека, однако жертв может быть и больше. При этом двое не пострадали, и двое других числятся пропавшими без вести.