В Новосибирске двух девушек нашли без сознания во дворе

Во дворе жилого дома в Новосибирске нашли двух молодых женщин без сознания — одна лежала у подъезда, другая — на детской площадке. Очевидец, живущий неподалёку, сразу вызвал скорую, о чем сообщили в Om1 Новосибирск.
По его словам, девушки находились в состоянии, похожем на наркотическое опьянение: не реагировали на внешние раздражители, дыхание было поверхностным.
Медики вернули их в сознание примерно за 10 минут, но девушки отказались от госпитализации. Не разговаривая друг с другом, они резко встали и молча ушли в разные стороны — как по команде.
Бригада скорой осталась в полном недоумении: ни объяснений, ни следов травм, ни признаков агрессии.