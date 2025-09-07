Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД выразило соболезнования семьям двух полицейских, погибших в ДТП в СКО

Ведомство оказывает всю необходимую помощь.

Источник: соцсети

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов выразил соболезнования родным и близким участковых инспекторов Владимира Синицина и Даулетхана Казыхана, погибших при исполнении служебных обязанностей, передает BAQ.KZ со ссылкой на страницу главы МВД. Он отметил, что семьям окажут всю необходимую помощь, а память о погибших навсегда сохранится в органах внутренних дел.

Трагедия произошла 6 августа на автодороге Есиль-Чистополье в районе имени Габита Мусрепова. Два полицейских ехали на служебных автомобилях Chevrolet Cobalt и Toyota Camry, не справились с управлением, столкнулись и съехали в кювет.

Оба скончались на месте. 42-летний майор Владимир Синицин служил в полиции с 2009 года и в прошлом году был награжден медалью «Ерлігі үшін». У него остались две дочери. Его коллега, старший лейтенант Даулетхан Казыхан, также погиб, исполняя свой служебный долг.