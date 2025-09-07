Ричмонд
В Красноярске рабочий похищал кабель с предприятия на сотни тысяч рублей

В Красноярске завершено расследование уголовного дела о краже кабеля на сумму почти 240 тысяч рублей. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, 28-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления, работал в подрядной организации на территории предприятия в Ленинском районе. С января по февраль 2025 года он четыре раза воровал кабель.

Злоумышленник знал, где хранится имущество, и дожидался пересменки. Срывая замки на шкафах подручными средствами, он доставал кабель, наматывал его на себя, прятал под верхнюю одежду и беспрепятственно проходил через проходную.

После смены мужчина находил безлюдное место, очищал кабель от оболочки и сдавал на металлолом. Деньги тратил на личные нужды.

Общий ущерб составил почти 240 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. Пока он остаётся под стражей.