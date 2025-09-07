В аэропорту Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолётов

Федеральное агентство воздушного транспорта — Росавиация — сообщило о введении временных ограничений на выполнение авиационных операций по приему и выпуску воздушных судов в столичном аэропорту Жуковский.
Соответствующая информация появилась с Telegram-канале около 05:45 по мск.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации в Telegram-канале.
Напомним, что этой же ночью в аэропорту Нижнего Новгорода была временно ограничена организация работы по приему и выпуску воздушных судов. Кроме этого, о временных ограничениях в аэропорту Волгограда стало также известно в ночь на 7 сентября.
Позднее KP.RU писал, что из-за атаки беспилотников были временно введены ограничения по приему и выпуску авиасуден.