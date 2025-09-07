Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолётов

Аэропорт Жуковский временно изменил организацию работы утром 7 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное агентство воздушного транспорта — Росавиация — сообщило о введении временных ограничений на выполнение авиационных операций по приему и выпуску воздушных судов в столичном аэропорту Жуковский.

Соответствующая информация появилась с Telegram-канале около 05:45 по мск.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации в Telegram-канале.

Напомним, что этой же ночью в аэропорту Нижнего Новгорода была временно ограничена организация работы по приему и выпуску воздушных судов. Кроме этого, о временных ограничениях в аэропорту Волгограда стало также известно в ночь на 7 сентября.

Позднее KP.RU писал, что из-за атаки беспилотников были временно введены ограничения по приему и выпуску авиасуден.