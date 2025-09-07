39 пожаров в банях за месяц: МЧС Новосибирской области предупредило о рисках

С наступлением холодов владельцы дач и частных домов начали чаще топить, но не все соблюдают правила пожарной безопасности.
С 1 августа по 1 сентября в Новосибирской области произошло 39 пожаров в банях. С наступлением холодов владельцы дач и частных домов начали чаще топить, но не все соблюдают правила пожарной безопасности. Об этом напомнили в региональном МЧС.
Очередной инцидент — 3 сентября в посёлке Чик: сгорела брусовая баня, повреждены сарай и теплица на площади 120 кв. м. Пожарные потушили огонь за полчаса. Пострадавших не было.
Чаще всего причины — перегрузка печи, отсутствие предтопочного листа, нарушение расстояний от трубы до деревянных стен и хранение дров впритык к печке.
