Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

39 пожаров в банях за месяц: МЧС Новосибирской области предупредило о рисках

С наступлением холодов владельцы дач и частных домов начали чаще топить, но не все соблюдают правила пожарной безопасности.

С наступлением холодов владельцы дач и частных домов начали чаще топить, но не все соблюдают правила пожарной безопасности.

С 1 августа по 1 сентября в Новосибирской области произошло 39 пожаров в банях. С наступлением холодов владельцы дач и частных домов начали чаще топить, но не все соблюдают правила пожарной безопасности. Об этом напомнили в региональном МЧС.

Очередной инцидент — 3 сентября в посёлке Чик: сгорела брусовая баня, повреждены сарай и теплица на площади 120 кв. м. Пожарные потушили огонь за полчаса. Пострадавших не было.

Чаще всего причины — перегрузка печи, отсутствие предтопочного листа, нарушение расстояний от трубы до деревянных стен и хранение дров впритык к печке.

Ранее сообщалось о спасении новосибирца с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирской области.