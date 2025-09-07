Ричмонд
Shot: Склад пиротехники взорвался в Краснодарском крае во время атаки БПЛА

В разгар ночной атаки беспилотников ВСУ на объекты Краснодарского края местные жители увидели, что в небе над городом начали взрываться фейерверки. Причиной необычного «салюта» стал пожар в частном гараже, который использовался как склад пиротехники, сообщил в воскресенье, 7 сентября, Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на улице Оливковой в Краснодаре.

— Местные жители сначала почувствовали резкий запах гари, а потом увидели хаотичные взрывы и возмутились несвоевременным запуском салютов, — говорится в публикации.

Отмечается, что на место ЧП приезжали сотрудники МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

В эту же ночь обломки украинского беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, начался пожар. Загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.

Ранее взрывы прозвучали в Краснодарском крае: громкие звуки слышны в пригороде Краснодара, в районе Анапы и Северском районе. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники, сообщил Telegram-канал Shot.

