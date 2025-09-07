В США рассказали, что обеспокоит Зеленского в словах Путина

Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что любые иностранные военные на территории Украины будут рассматриваться Россией как законные цели. Президент подчеркнул, что вступление Украины в НАТО для Москвы совершенно неприемлемо. Он напомнил, что вопросы безопасности должны решаться с учетом интересов всех сторон. Путин также отметил, что открыт к диалогу с Киевом, но сейчас не видит для этого необходимости.