Новосибирский академгородок остался без горячей воды

В Академгородке Новосибирска 342 дома остались без горячей воды из-за аварии на теплосетях. Отключение затронуло дома на улицах Ильича, Терешковой и Морском проспекте.
Жители сообщают, что ресурс пропал утром 8 сентября. В соцсетях — в Telegram-канале «Сообщество Академгородка» — появилась информация, что подача горячей воды будет восстановлена к 20:00 8 сентября.
Отметим, что на сайте «Системы жизнеобеспечения города Новосибирск» предупреждения об отключении пока нет.