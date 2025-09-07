Фигурант дела экс-замглавы Челябинской области пошел на сделку

По делу арестованы бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов, управделами губернатора Роман Менжинский и министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов. Их задержали в Челябинской области и этапировали в Москву. Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО «Новатэк» (Москва).