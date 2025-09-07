Российские регионы на ВЭФ заключили сделку на 2,8 трлн рублей

Большинство соглашений касались социально-экономического развития, образования, инвестиций, промышленности и транспорта. Всего за время форума было подписано 15 межведомственных документов, в том числе по геологоразведке, технологиям и международному сотрудничеству. Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября.