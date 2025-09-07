Российские регионы на ВЭФ заключили сделку на 2,8 трлн рублей

На ВЭФ Хабаровский край заключил 17 соглашений на сумму 689 млрд.
Пятнадцать российских регионов подписали 153 соглашения на сумму почти 2,8 трлн рублей на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.
«15 регионов России подписали 153 документа на общую сумму 2 трлн 781 млрд рублей (сумма которых не является коммерческой тайной)», — уточнили ТАСС в ведомстве. По данным пресс-службы, крупнейшие суммы пришлись на Республику Бурятия (1,171 трлн рублей), Хабаровский край (689 млрд) и Республику Саха (Якутия) (628 млрд).
Большинство соглашений касались социально-экономического развития, образования, инвестиций, промышленности и транспорта. Всего за время форума было подписано 15 межведомственных документов, в том числе по геологоразведке, технологиям и международному сотрудничеству. Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября.