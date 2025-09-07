ПВО отразила воздушную атаку ВСУ над Ростовской областью

БПЛА удалось сбить в двух районах Ростовской области.
Российские подразделения противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку в небе над Ростовской областью. БПЛА удалось сбить в районе Таганрога и Шолоховского, сообщает врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Наши силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе», — написал Слюсарь. Пост опубликован в telegram-канале.
По данным местных властей, разрушений на земле не зафиксировано, пострадавших среди населения нет. Кроме того, стало известно о сбитых дронах в небе над Воронежской областью. По предварительным данным, в результате падения обломков пострадал мужчина. Об сообщил губернатор региона Александр Гусев.