ПВО отразила воздушную атаку ВСУ над Ростовской областью

Российские подразделения противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку в небе над Ростовской областью. БПЛА удалось сбить в районе Таганрога и Шолоховского, сообщает врио главы региона Юрий Слюсарь.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДва района Воронежской области — под ударами БПЛА: что известно о разрушениях и пострадавших. Карта.

«Наши силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе», — написал Слюсарь. Пост опубликован в telegram-канале.

По данным местных властей, разрушений на земле не зафиксировано, пострадавших среди населения нет. Кроме того, стало известно о сбитых дронах в небе над Воронежской областью. По предварительным данным, в результате падения обломков пострадал мужчина. Об сообщил губернатор региона Александр Гусев.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
