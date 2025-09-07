«На Украине воюют батальон имени Симона Боливара, подразделение “Специальная латинская бригада”, отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота “Змей” и батальон Tormenta Hispana», — передает РИА Новости данные с порталов. Там также сказано, что отдельные латиноамериканцы воюют в составе других подразделений ВСУ. В зоне СВО уже были ликвидированы как минимум четыре мексиканских наемников из бригад «Магура» и «Хартия».