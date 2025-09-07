Ричмонд
МЧС сообщило о новых афтершоках на Камчатке и активизации шести местных вулканов

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что за последние 24 часа на территории субъекта были зафиксированы не менее 14 повторных толчков земной поверхности. Подробности приведены в Telegram-канале ведомства.

«…В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз», — отметили в МЧС.

Афтершоки последовали за 15 небольшими землетрясениями, которые были зафиксированы днем ранее. Магнитуда повторных толчков варьировалась от 3,5 до 5,3 по шкале Рихтера.

Также в МЧС предупредили всех находящихся на территории края об активности шести местных вулканов. В пределах субъекта продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в соответствии с распоряжением губернатора.

Землетрясения на Камчатке продолжаются с июля. В субботу, 6 сентября, Президент России Владимир Путин удостоил наград медицинских специалистов, оказывавших помощь пострадавшим во время самых разрушительных толчков.

В свою очередь, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин в рамках эксклюзивного интервью «МК» рассказал о том, как землетрясения на территории Камчатского края влияют на объекты стратегического значения Военно-морского флота РФ.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

