Австралийские исследователи обнаружили новый опасный вирус у популяции летучих мышей

На текущий момент не зафиксировано случаев передачи вируса Солт-Галли людям или другим животным. Однако учёные подчёркивают, что не могут прогнозировать дальнейшее поведение патогена — его потенциальную мутационную способность и риски межвидового перехода. Отмечается, что оба родственных вируса (Нипах и Хендра) обладают высоким показателем летальности у людей и животных.