ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ в Таганроге и Шолоховском районе Ростовской области

«Наши силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА. Последствий на земле не зафиксировано», — написал он в своём телеграм-канале, уточнив, что пострадавших среди мирных жителей нет.
Ростовская область регулярно становится целью атак со стороны ВСУ. Ранее неразорвавшийся снаряд упал на крышу железнодорожной станции в регионе. Пассажиров и персонал оперативно эвакуировали, никто не пострадал.
