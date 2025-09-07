Новосибирца осудили на 3 года за побег из воинской части

Парня задержали 31 января 2025 года по месту жительства и доставили в военную комендатуру.
Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил рядового Сергея Бескровного к трём годам колонии-поселения за самовольное оставление части. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Его признали виновным по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ. Суд установил, что после окончания отпуска военнослужащий не вернулся в часть, а остался жить дома в Новосибирске, чтобы избежать службы.
Парня задержали 31 января 2025 года по месту жительства и доставили в военную комендатуру. Категория преступления была снижена со «тяжкого» до «средней тяжести», что позволило назначить наказание без строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу — у стороны есть время на обжалование.