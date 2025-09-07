Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирца осудили на 3 года за побег из воинской части

Парня задержали 31 января 2025 года по месту жительства и доставили в военную комендатуру.

Парня задержали 31 января 2025 года по месту жительства и доставили в военную комендатуру.

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил рядового Сергея Бескровного к трём годам колонии-поселения за самовольное оставление части. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Его признали виновным по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ. Суд установил, что после окончания отпуска военнослужащий не вернулся в часть, а остался жить дома в Новосибирске, чтобы избежать службы.

Парня задержали 31 января 2025 года по месту жительства и доставили в военную комендатуру. Категория преступления была снижена со «тяжкого» до «средней тяжести», что позволило назначить наказание без строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу — у стороны есть время на обжалование.