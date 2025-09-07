Силы ПВО сбили за ночь 69 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 69 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, 21 дрон уничтожили над Краснодарским краем, 13 — над Воронежской областью и 10 — над регионом Белгорода.
Помимо этого, семь беспилотников сбили над Астраханской областью, шесть — над Волгоградской, три — над Ростовской.
Также четыре БПЛА ликвидировали над Азовским морем, три — над Брянской областью и по одному — над Крымом, Курской и Рязанской областями.
— Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.
Обломки украинского беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, начался пожар. Загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно потушили. Никто не пострадал.