За ночь расчёты ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 21 — сбили над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, десять — над Белгородской областью. Семь беспилотников перехватили над Астраханской областью, шесть — над Волгоградской областью, три — над Ростовской областью, ещё два — над Брянской областью, четыре — над акваторией Азовского моря. По одному дрону сбили над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым.

Ранее в результате падения обломков дрона на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошло возгорание технологической установки. Пожар площадью несколько квадратных метров был оперативно ликвидирован. По предварительным данным, инцидент не повлёк за собой человеческих жертв — персонал предприятия был своевременно эвакуирован в защитные сооружения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше