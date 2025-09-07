В Новосибирске мужчина в отходняке напал на сотрудницу склада

Женщина, оказавшая сопротивление с ножом в руках, рассказала, что кричала, ругалась, но её никто не мог услышать.
6 сентября в Новосибирске на улице Сухарной мужчина в состоянии наркотического опьянения ворвался в помещение склада и напал на сотрудницу. Историю рассказали в Telegram-канале АСТ54-Black.
Женщина, оказавшая сопротивление с ножом в руках, рассказала, что кричала, ругалась, но её никто не мог услышать. В отчаянии она выбросилась в окно и звала на помощь — мужчина пытался взломать дверь. По её словам, полиция задержала нападавшего, но не нашла состава преступления и отпустила.
На следующий день он снова появился рядом со складом — в отходняке. По его словам, заходил «извиниться», а телефон пытался взять, чтобы позвонить.
— На работе нет тревожной кнопки, это склад, жилых помещений рядом тоже нет. Мужчина задержан, но полиция не увидела состава преступления, и он будет выпущен на свободу. То, что он раздвигал ноги, наваливался всем телом, пытался отобрать телефон — видимо, они считают несущественным, — передают слова пострадавшей.
