В Новосибирске мужчина в отходняке напал на сотрудницу склада

Женщина, оказавшая сопротивление с ножом в руках, рассказала, что кричала, ругалась, но её никто не мог услышать. В отчаянии она выбросилась в окно и звала на помощь — мужчина пытался взломать дверь. По её словам, полиция задержала нападавшего, но не нашла состава преступления и отпустила.