Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске мужчина в отходняке напал на сотрудницу склада

Женщина, оказавшая сопротивление с ножом в руках, рассказала, что кричала, ругалась, но её никто не мог услышать.

Женщина, оказавшая сопротивление с ножом в руках, рассказала, что кричала, ругалась, но её никто не мог услышать.

6 сентября в Новосибирске на улице Сухарной мужчина в состоянии наркотического опьянения ворвался в помещение склада и напал на сотрудницу. Историю рассказали в Telegram-канале АСТ54-Black.

Женщина, оказавшая сопротивление с ножом в руках, рассказала, что кричала, ругалась, но её никто не мог услышать. В отчаянии она выбросилась в окно и звала на помощь — мужчина пытался взломать дверь. По её словам, полиция задержала нападавшего, но не нашла состава преступления и отпустила.

На следующий день он снова появился рядом со складом — в отходняке. По его словам, заходил «извиниться», а телефон пытался взять, чтобы позвонить.

— На работе нет тревожной кнопки, это склад, жилых помещений рядом тоже нет. Мужчина задержан, но полиция не увидела состава преступления, и он будет выпущен на свободу. То, что он раздвигал ноги, наваливался всем телом, пытался отобрать телефон — видимо, они считают несущественным, — передают слова пострадавшей.

Ранее мы сообщали о том, что в Новосибирске обнаружили двух девушек, предварительно находившихся в наркотическом опьянении.