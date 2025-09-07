Ричмонд
Двое подростков пострадали в перевернувшейся машине в Балаганском районе

18-летний парень не имел водительского удостоверения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Балаганском районе Иркутской области произошло жесткое ДТП. Пострадали подростки, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

— Предварительно установлено, что вечером 6 сентября 18-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Корона», не имея права управления транспортными средствами, решил прокатить по поселку двух своих несовершеннолетних знакомых 16 и 14-ти лет, — рассказывают полицейские.

При этом водить машину парень толком не умел. Во время «покатушек» лихач съехал с дороги, после чего авто перевернулось. Виновник аварии и один из его пассажиров получили различные травмы, с которыми были госпитализированы. Еще один подросток, к счастью, отделался легким испугом.

Полиция проводит проверку.