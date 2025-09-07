Двое подростков пострадали в перевернувшейся машине в Балаганском районе

При этом водить машину парень толком не умел. Во время «покатушек» лихач съехал с дороги, после чего авто перевернулось. Виновник аварии и один из его пассажиров получили различные травмы, с которыми были госпитализированы. Еще один подросток, к счастью, отделался легким испугом.