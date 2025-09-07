В шахте Хабаровского края произошел взрыв, три человека погибли: что известно

После детонации взрывчатых веществ в штольне в Хабаровском крае погибли три человека. Об этом сообщает «КП-Хабаровск» со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Стоит напомнить, что на промышленных объектах, особенно таких, где работают с тяжелой техникой и под землей, цена ошибки может быть слишком высока. Взрыв прогремел вечером 6 сентября на территории золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района. По предварительным данным, трагедия случилась около 20 часов в штольне АО «Многовершинное». Причиной могла стать детонация взрывчатого вещества при его перевозке.
После трагедии Следственный комитет сообщил об открытии уголовного дела по статье УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Отмечается, что детонация взрывчатки также привела к человеческим жертвам — погибли три человека. Следователи уже работают над тем, чтобы установить все обстоятельства трагедии.
И.о. Николаевского-на-Амуре прокурора Лидия Акимова рассказала, что расследование находится на контроле надзорных органов.
«Обстоятельства гибели людей будут тщательно изучены. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказала Лидия Акимова.
Кроме того, в Николаевском районе объявлен траур по погибшим работникам золотодобывающего предприятия. Приспущены флаги на административных зданиях, отменены развлекательные мероприятия. Глава района Анатолий Леонов принес соболезнования близким погибших.
Стоит отметить, что несколько месяцев назад на этом же предприятии уже было ЧП. Ранним утром 13 июня на золотодобывающем предприятии загорелась штольня. Все случилось около 4:30. Сотрудники среагировали быстро: самостоятельно покинули опасную зону. Тогда жертв удалось избежать.
Также ранее произошло трагическое ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области. Утром 15 августа на заводе произошел взрыв пороха. В производственном цехе вспыхнул пожар. Следственный комитет завел дело по части третьей статьи 217 Уголовного кодекса России. Число погибших составило 11 человек, медицинская помощь была оказана 130 пострадавшим.