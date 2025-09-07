В шахте Хабаровского края произошел взрыв, три человека погибли: что известно

Стоит напомнить, что на промышленных объектах, особенно таких, где работают с тяжелой техникой и под землей, цена ошибки может быть слишком высока. Взрыв прогремел вечером 6 сентября на территории золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района. По предварительным данным, трагедия случилась около 20 часов в штольне АО «Многовершинное». Причиной могла стать детонация взрывчатого вещества при его перевозке.