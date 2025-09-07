Ричмонд
Почти 70 дронов пытались атаковать российские регионы минувшей ночью

В ночь на 7 сентября российские средства ПВО сбили 69 украинских беспилотников, атаковавших несколько регионов страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Жертв и разрушений в результате атаки ВСУ нет.

«Седьмого сентября с полуночи до 06.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. Большая часть — 21 — была сбита над территорией Краснодарского края.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДва района Воронежской области — под ударами БПЛА: что известно о разрушениях и пострадавших. Карта.

В Воронежской области было перехвачено 13 беспилотников, в Белгородской — 10, в Астраханской — семь, в Волгоградской — шесть, в Ростовской — три, в Брянской — два. По одному дрону сбито над Курской, Рязанской областями и Республикой Крым, еще четыре — над акваторией Азовского моря. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА пострадал мирный житель. Ему была оказана медицинская помощь. Под ударами ВСУ также оказались несколько районов области. На всей территории региона был объявлен режим опасности БПЛА.

