Лавров заметил беспилотники на пляже в КНДР

Дроны патрулировали пляжную зону во время пребывания в КНДР Сергея Лаврова.

Во время пребывания в КНДР, российская делегация, в составе которой был министр иностранных дел Сергей Лавров и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заметила беспилотники, обследовавшие береговую зону. Захарова объяснила, что БПЛА использовались для мониторинга пляжа в курортной зоне.

«Мы недавно были в КНДР, министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров посещал с визитом. Одним из мест посещения была курортная зона КНДР, где по берегу пляжа как раз осуществляли функцию мониторинга беспилотники», — рассказала Захарова. Ее слова передает РИА Новости. По словам Захаровой, современное развитие беспилотных технологий находится в центре внимания всех государств, и на сегодняшний день не существует страны, которая бы не придавала этому направлению особого значения.

Международный форум «Крылья Сахалина», посвященный вопросам развития беспилотных систем во всех средах, проводится с 6 по 8 сентября и является выездной площадкой Восточного экономического форума. В мероприятии принимают участие эксперты и спикеры из 19 стран, а свои разработки на выставке представляют 19 компаний.

Ранее, с 3 по 6 сентября, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке прошел юбилейный, десятый Восточный экономический форум. В этом году основной темой форума стало «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Генеральным информационным партнером мероприятия выступило информационное агентство РИА Новости, сообщает telegram-канал.

