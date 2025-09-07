Лавров заметил беспилотники на пляже в КНДР

«Мы недавно были в КНДР, министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров посещал с визитом. Одним из мест посещения была курортная зона КНДР, где по берегу пляжа как раз осуществляли функцию мониторинга беспилотники», — рассказала Захарова. Ее слова передает РИА Новости. По словам Захаровой, современное развитие беспилотных технологий находится в центре внимания всех государств, и на сегодняшний день не существует страны, которая бы не придавала этому направлению особого значения.