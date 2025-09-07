Кадыров отверг вариант с прекращением боевых действий на СВО

«Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно», — сказал Кадыров в интервью РИА Новости. Он добавил, что спецоперация проводится ради безопасности России. По его словам, мир на границах возможен только при превращении Украины в регион или округ России.