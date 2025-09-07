Кадыров отверг вариант с прекращением боевых действий на СВО

Кадыров заявил, что Украина должна стать частью России.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не поддерживает идею прекращения боевых действий в зоне спецоперации при нынешнем положении фронта. Он также отметил, что мир возможен только в случае, если Украина станет регионом России.
«Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно», — сказал Кадыров в интервью РИА Новости. Он добавил, что спецоперация проводится ради безопасности России. По его словам, мир на границах возможен только при превращении Украины в регион или округ России.
Кадыров также отметил, что считает необходимым довести начатые действия до конца, чтобы исключить потенциальные угрозы для России. По его словам, компромиссы на текущем этапе не обеспечат стабильности на границе.
Ранее Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в район специальной военной операции. По его словам, бойцы отправились специальным рейсом из международного аэропорта Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова и вошли в состав спецназа «Ахмат» Минобороны РФ. Для некоторых из них это уже не первая командировка.
Проводы добровольцев возглавил председатель правительства Чечни Магомед Даудов, который пожелал участникам успешного выполнения задач и благополучного возвращения. По словам главы республики, к июлю общее число направленных на СВО бойцов достигло 60 344 человек, из которых 22 064 — добровольцы, передает MK.RU.