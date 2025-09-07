В Новосибирской области пострадали хозяин и крыша дома из-за пожара

Один из крупных пожаров — в частном доме в деревне Изылы Тогучинского района. Возгорание началось в 11:00 — горели крыша и надворные постройки. Пожарные МЧС и добровольная пожарная дружина справились с огнём за полчаса. Площадь пожара — 112 кв. м.