В Новосибирской области пострадали хозяин и крыша дома из-за пожара

За сутки в Новосибирской области произошло 18 пожаров и 9 ДТП. На водоёмах происшествий не зафиксировано. Об оперативной обстановке в регионе доложили в МЧС.

Один из крупных пожаров — в частном доме в деревне Изылы Тогучинского района. Возгорание началось в 11:00 — горели крыша и надворные постройки. Пожарные МЧС и добровольная пожарная дружина справились с огнём за полчаса. Площадь пожара — 112 кв. м.

Хозяин дома получил небольшие ожоги, но от госпитализации отказался. Причина возгорания устанавливается.

Ранее стало известно, что с 1 августа по 1 сентября в Новосибирской области произошло 39 пожаров в банях.