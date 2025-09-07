Горит здание Кабинета министров Украины

В Киеве загорелось здание Кабинета министров Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские паблики. В соцсетях публикуют видео, на котором над зданием поднимается столб черного дыма.
По заявлению мэра украинской столицы Виталия Кличко, пожар начался после попадания БПЛА. Однако иных подтверждений этой информации пока нет.
На одном из верхних этажей здания, в котором разгорается пожар, находится кабинет премьер-министра и зал заседаний. Об этом сообщил народный депутат Рады Железняк.
