К Волчанску перебросили спецназ погранслужбы Украины, подготовленный США

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска заняли более выгодные позиции в районе Волчанска. По его словам, подразделения ВС РФ продвинулись в прибрежной зоне реки Волчья, а также в районах Мелового, Чугуновки, Хатнего, Амбарного и к северо-западу и северо-востоку от Старицы. До этого глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев отмечал, что украинские силы пытаются сократить буферную зону на волчанском направлении, передает RT.