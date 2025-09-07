«Можно даже через несколько лет найти то, что употреблял человек». Белорусский судмедэксперт рассказал, как по волосам определяют употребление любых наркотиков

По анализу волос эксперты-химики могут определить, какие наркотики и когда употреблял человек, даже если с момента употребления прошло несколько лет. Об этом в интервью порталу mycity.by сказал начальник управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области, государственный медицинский судебный эксперт-химик Александр Иванов.
По его словам, по организму наркотики разносит кровь, они попадают и в луковицу волоса, соединяются с его тканью и остаются там навсегда или, как минимум, до тех пор, пока волос держится на голове.
«В связи с тем, что волос постоянно растет, эта “зона наркотика” в волосе начинает подниматься вверх и примерно через месяц-полтора появляется над кожей», — отметил судмедэксперт.
Наркотики в крови можно обнаружить в течение суток, максимум трех после употребления, в моче — в течение 3−7 суток, максимум до месяца, а в волосах — даже через несколько лет, пояснил специалист.
По словам Александра Иванова, для специалистов не является проблемой определить и современные наркотики, которые быстро меняют формулу.
«Теперь наркотик еще не успевает попасть на территорию Беларуси, а он уже есть в нашей базе данных», — отметил судмедэксперт.
Кстати, белорусский судмедэксперт сказал, что летальная доза алкоголя для каждого индивидуальна, но назвал усредненный показатель — 5 промилле в крови, или свыше двух бутылок водки.
Мы писали, что в Беларуси хотят ввести норматив на интенсивность запахов от производств: «Не более 2 баллов».
Кроме того, в Гомельской области на четыре года лишения свободы осуждена экс-директор сельхозпредприятия, она два года занималась рукоприкладством в отношении своих подчиненных.