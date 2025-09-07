Ричмонд
«Можно даже через несколько лет найти то, что употреблял человек». Белорусский судмедэксперт рассказал, как по волосам определяют употребление любых наркотиков

Белорусский судэксперт сказал, как по волосам определяют потребление наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

По анализу волос эксперты-химики могут определить, какие наркотики и когда употреблял человек, даже если с момента употребления прошло несколько лет. Об этом в интервью порталу mycity.by сказал начальник управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области, государственный медицинский судебный эксперт-химик Александр Иванов.

По его словам, по организму наркотики разносит кровь, они попадают и в луковицу волоса, соединяются с его тканью и остаются там навсегда или, как минимум, до тех пор, пока волос держится на голове.

«В связи с тем, что волос постоянно растет, эта “зона наркотика” в волосе начинает подниматься вверх и примерно через месяц-полтора появляется над кожей», — отметил судмедэксперт.

Наркотики в крови можно обнаружить в течение суток, максимум трех после употребления, в моче — в течение 3−7 суток, максимум до месяца, а в волосах — даже через несколько лет, пояснил специалист.

По словам Александра Иванова, для специалистов не является проблемой определить и современные наркотики, которые быстро меняют формулу.

«Теперь наркотик еще не успевает попасть на территорию Беларуси, а он уже есть в нашей базе данных», — отметил судмедэксперт.

Кстати, белорусский судмедэксперт сказал, что летальная доза алкоголя для каждого индивидуальна, но назвал усредненный показатель — 5 промилле в крови, или свыше двух бутылок водки.

