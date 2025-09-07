В Красноярске задержан мужчина, поджегший дорогу в центре города

Полиция задержала 36-летнего жителя Красноярска, который устроил поджог на проезжей части улицы Вейнбаума. Инцидент произошел ранним утром 6 сентября и был зафиксирован камерами наружного наблюдения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю, мужчина разлил на дороге бензин и поджег его, несмотря на проезжающий мимо транспорт. После совершения противоправных действий поджигатель скрылся с места происшествия.
Благодаря записям с камер видеонаблюдения, полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. На допросе мужчина раскаялся в содеянном, принес извинения и пообещал, что больше не будет повторять подобных действий.
Огнем был поврежден асфальтовый покров проезжей части. Жертв и пострадавших автомобилей не зарегистрировано. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
В настоящее время по факту происхождения проводится проверка. Решение о мере ответственности будет принято по ее результатам в соответствии с законодательством. Поджигателю грозит административная или уголовная ответственность в зависимости от установленного ущерба.