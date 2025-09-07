Ричмонд
Захарова: беспилотники мониторили пляж в КНДР во время визита Лаврова

БПЛА по всему миру активно внедряются не только в военной, но и в гражданской сфере, отметила дипломат.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотники становятся неотъемлемой частью международного сотрудничества и активно используются в гражданской сфере. Например, во время визита Сергея Лаврова в КНДР они применялись для мониторинга пляжа. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Недавно КНДР посещал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Одним из пунктов программы была курортная зона страны, где беспилотники осуществляли мониторинг побережья. Это лишь один из примеров. Сегодня, кажется, нет страны, которая бы не уделяла этой теме приоритетного внимания», — отметила Захарова.

В Южно-Сахалинске проходит международный форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина». Он является выездной площадкой Восточного экономического форума.

