В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке украинского FPV-дрона

Ранее Life.ru писал, что 6 сентября в результате ударов ВСУ по различным районам Белгородской области погибли трое мирных жителей. В Валуйском городском округе беспилотник поразил служебный автобус, водитель скончался на месте. В Грайворонском округе удар дрона пришёлся на «Газель», также унеся жизнь водителя. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка мужчина пострадал при детонации дрона; его доставили в больницу, где медики боролись за его жизнь, но полученные ранения оказались смертельными.