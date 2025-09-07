Над Россией сбиты десятки дронов, загорелся НПЗ: карта ударов БПЛА 7 сентября

Российскими средствами ПВО было сбито 69 беспилотников самолетного типа. Над небом Краснодарского края уничтожен 21 БПЛА, над территорией Воронежской области — 13, Белгородской — 10, Астраханской — семь, Волгоградской — шесть, Ростовской — три, Брянской — два. По одному сбито в Курском и Рязанском регионах, а также в Крыму. Кроме того, четыре дрона ВСУ обнаружено и уничтожено над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.