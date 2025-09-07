Хозяйку «тюрьмы для собак» в Чехове задержали

В подмосковном Чехове задержали хозяйку зоогостиницы DogTown, где собак содержали в ужасных условиях. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Уточняется, что женщина обвиняется по статьям о жестоком обращении с животными и мошенничестве, передает телеканал.
Певица Мона рассказала, что увидела кадры, на которых ее собака Даки сидела в клетке, испачканной экскрементами, с электрошоковым ошейником. Животное прогрызло прутья клетки, и они были в крови, поэтому артистка приняла решение немедленно отправиться в питомник.
Скандал с питомником разгорелся 5 сентября, полиция начала проверку заведения. Питомцы жили в тесных клетках на собственных экскрементах, а домой возвращались запуганными и покалеченными. Жертвами живодеров стали собаки многих знаменитостей, в том числе блогера Эльдара Джарахова и певицы Моны. Что известно об этом скандале — в материале «Вечерней Москвы».
Впоследствии Следственный комитет организовал проверку и возбудил уголовное дело.