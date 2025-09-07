Хозяйку «тюрьмы для собак» в Чехове задержали

Скандал с питомником разгорелся 5 сентября, полиция начала проверку заведения. Питомцы жили в тесных клетках на собственных экскрементах, а домой возвращались запуганными и покалеченными. Жертвами живодеров стали собаки многих знаменитостей, в том числе блогера Эльдара Джарахова и певицы Моны. Что известно об этом скандале — в материале «Вечерней Москвы».