Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хозяйку «тюрьмы для собак» в Чехове задержали

В подмосковном Чехове задержали хозяйку зоогостиницы DogTown, где собак содержали в ужасных условиях. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

В подмосковном Чехове задержали хозяйку зоогостиницы DogTown, где собак содержали в ужасных условиях. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что женщина обвиняется по статьям о жестоком обращении с животными и мошенничестве, передает телеканал.

Певица Мона рассказала, что увидела кадры, на которых ее собака Даки сидела в клетке, испачканной экскрементами, с электрошоковым ошейником. Животное прогрызло прутья клетки, и они были в крови, поэтому артистка приняла решение немедленно отправиться в питомник.

Скандал с питомником разгорелся 5 сентября, полиция начала проверку заведения. Питомцы жили в тесных клетках на собственных экскрементах, а домой возвращались запуганными и покалеченными. Жертвами живодеров стали собаки многих знаменитостей, в том числе блогера Эльдара Джарахова и певицы Моны. Что известно об этом скандале — в материале «Вечерней Москвы».

Впоследствии Следственный комитет организовал проверку и возбудил уголовное дело.