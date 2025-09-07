Гусев: житель Воронежской области ранен при падении обломков БПЛА ВСУ

В результате падения обломков украинского беспилотника в одном из районов Воронежской области ранения получил местный житель, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
«Обнаружены и уничтожены несколько беспилотников. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА ранен мужчина», — сообщил он.
Глава региона сообщил, что повреждения получили крыша и остекление в частном доме, загорелась хозпостройка.
Он обратил внимание, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Вечером 6 сентября Гусев сообщил об угрозе непосредственной атаки беспилотников в Лискинском и Россошанском районах. После этого он информировал, что в небе над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть БПЛА. Спустя несколько часов губернатор рассказал, что на территории ещё одного из районов Воронежской области уничтожены несколько вражеских дронов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили над девятью регионами РФ и над Азовским морем 69 БПЛА, 13 из них — над Воронежской областью.