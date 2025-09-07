Ричмонд
Пожар на площади 650 кв. метров локализовали в Геленджике

В Геленджике загорелась сухая трава вечером 6 сентября.

Источник: пресс-служба администрации Геленджика

Пожар на площади 650 кв. метров локализовали в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло на улице Солнцедарской вечером 6 сентября. Огне охватило сухую траву на площади 400 кв. метров вблизи стадиона «Спартак».

Тушение пожара осложнял сильный ветер. К 21:55, по данным мэрии Геленджика, на месте возгорания находились около 100 человек и было задействовано 14 единиц техники.

К 23:19 пожар локализовали на площади 650 кв. метров. Предварительно, при возгорании никто не пострадал.