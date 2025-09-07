Суд в Москве оставил в СИЗО министра имущества Челябинской области

Адвокат Белоусова просил отпустить подзащитного под домашний арест или назначить запрет определённых действий. Он указывал, что у чиновника нет загранпаспорта, а также просил учесть отсутствие доказательств его причастности к преступлению и крепкие семейные связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Сотрудники ФСБ пришли за Эльдаром Белоусовым и управляющим делами губернатора и правительства региона Романом Менжинским 23 июля. Для проведения следственных действий и избрания меры пресечения их этапировали в Москву. В тот же день в столице задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова. Против всех троих возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По данным следствия, обвиняемые через директора подконтрольной строительной компании организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса стоимостью более 50 миллионов рублей. Также они создали фиктивный документооборот.
По решению суда обвиняемые были заключены под стражу.
Один из фигурантов дела бывшего заместителя губернатора региона Александра Богашова заключил досудебное соглашение. «В качестве основных документов были предоставлены досудебное соглашение и протокол допроса», — цитирует РИА Новости материалы дела.