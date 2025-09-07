Суд в Москве оставил в СИЗО министра имущества Челябинской области

Сотрудники ФСБ пришли за Эльдаром Белоусовым и управляющим делами губернатора и правительства региона Романом Менжинским 23 июля. Для проведения следственных действий и избрания меры пресечения их этапировали в Москву. В тот же день в столице задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова. Против всех троих возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).