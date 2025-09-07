Ричмонд
Вернувшегося из Германии гражданина Молдовы жестоко избили на родине, он до сих пор в коме: А полиция в это время усердно борется с «электоральной коррупцией» — ей не до предста

И это не первый случай нападения на тех, кто возвращается на родину, — сына мэра молдавского села убили и ограбили, как только он вышел из здания аэропорта Кишинева.

Источник: Комсомольская правда

Молодой человек, на которого напали по его возвращении из Германии, до сих пор находится в коме.

На автозаправочной станции Vento в Фалештах в ночь со 2 на 3 сентября жестоко избили молодого человека, недавно вернувшегося из Германии, где он работал.

У жертвы перелом черепа, он уже перенес пять операций и с тех пор находится в коме.

Его состояние крайне тяжелое.

6 сентября его доставили из Бельц в Кишинёв, пишет блогер Еуджен Лукьянюк.

Главная проблема в том, что местная полиция не вмешалась своевременно.

Нападавшие сбежали за границу, и, по неофициальной информации, у них, по-видимому, есть связи в Инспекторате.

Также не были изъяты записи с камер видеонаблюдения, и власти не предприняли никаких конкретных действий.

К сожалению, существует риск, что жертва не придет в сознание и умрет или останется инвалидом.

Полиция Молдовы занята сегодня так называемой борьбой с «избирательной коррупцией», её ничто другое не интересует.

А между тем…

Это не первый случай нападения на тех, кто возвращается в Молдову из-за границы.

2 сентября был найден мертвым 32-летний Анатол Федоруцэ, пропавший после возвращения в Кишинев из Лондона. Он сын мэра села Малые Котюжены в Сынжерейском районе. Пропал сразу после выхода из здания аэропорта Кишинева.